سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مصفاة ميناء الأحمدي

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح خلال زيارة تفقدية إلى مصفاة ميناء الأحمدي

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين بزيارة تفقدية إلى مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وكان في استقبال سموه كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية السيدة وضحة أحمد الخطيب إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين في الشركة.

واطلع سموه خلال الجولة على سير العمل وانتظام العمليات التشغيلية والإنتاجية في المصفاة مشددا على أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب أقصى درجات الجاهزية وتعزيز منظومات الأمن والسلامة.

كما استمع سموه إلى شرح مفصل حول خطط الطوارئ والإجراءات الوقائية المعتمدة وآليات التعامل مع الحالات الاستثنائية حيث أعرب عن ارتياحه لسرعة الاستجابة وجاهزية الفرق الفنية وما يتم تطبيقه من تدابير تضمن سلامة العاملين وحماية المنشآت.

من جانبهم أكد مسؤولو الشركة أن العمليات في مصافي الشركة تسير وفق معدلاتها المعتادة مع الالتزام التام بأعلى معايير الأمن والسلامة الصناعية.

وفي ختام الزيارة أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بجهود العاملين في القطاع النفطي مثمنا ما يتحلون به من مسؤولية وانضباط وجاهزية عالية ومؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على أمن وسلامة المنشآت الحيوية ودعم استقرار منظومة الطاقة في دولة الكويت.