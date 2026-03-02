البلدية: خطة طوارئ لضمان سير عمل فرق إدارات النظافة والإشغالات بشكل طبيعي

بلدية الكويت

وضعت بلدية الكويت خطة طوارئ متكاملة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية بهدف تأمين الأعمال الميدانية لفرق إدارات النظافة العامة والإشغالات وضمان سيرها بشكل طبيعي في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الاثنين إن ذلك يأتي بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وبمتابعة وإشراف مباشرين من المدير العام للبلدية المهندسة منال العصفور.

وأوضحت أن 71 مركز نظافة منتشرة في كل المناطق بالمحافظات الست علاوة على وجود قرابة 600 عامل تنظيف لتغطية الأعمال الميدانية إلى جانب مبيت بعض المعدات والآليات في المناطق السكنية وعدم إرسالها إلى مواقع التشوين المخصصة لتكون قريبة عند الحاجة لاستخدامها تحسبا لأي طارئ أثناء عمليات المساندة في حال طلبت الجهات الحكومية من البلدية ذلك.

وذكرت أن خطة الطوارئ الموضوعة شملت توزيع 10 عمال تنظيف تقريبا لكل مركز نظافة إضافة إلى وجود عدد من السائقين وتوفير أعداد من الآليات والمعدات لتبقى بالمناطق السكنية عند الحاجة لأي عملية مساندة.

ولفتت إلى أنه للمحافظة على سلامة العمال تم تعديل وقت دخول الآليات وعمالة تفريغ الحاويات اليومي ليكون عند الساعة الواحدة فجرا بدلا من الساعة 12 منتصف الليل فيما تتولى مراكز إشغالات الطرق والشوارع الرئيسية إزالة أي مركبات مهملة أو تعرقل الأعمال الميدانية أولا بأول.

وأشارت إلى تلقي بلاغات الشكاوى بكل أنواعها عبر رقم (الواتس اب) 24727732 وتطبيق 139 بلدية وتطبيق سهل الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فور تلقي بلاغات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة.