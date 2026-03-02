الكهرباء: حريق محدود في محطة الدوحة الغربية نتيجة سقوط شظية على أحد خزانات الوقود

محطة الدوحة

صرحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة أنه في إطار عملية التصدي لإحدى الطائرات المسيّرة؛ سقطت شظية على احدى خزانات الوقود داخل محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود.

وقد باشرت فريق الأمن والسلامة بالمحطة التعامل الفوري مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة وخطط الطوارئ، حيث تم احتواء الحريق والسيطرة عليه، وجارٍ استكمال أعمال الفحص والتقييم الفني للتأكد من سلامة جميع الوحدات والمعدات.

كما أكدت حياة أن الحادث لم يسفر – ولله الحمد – عن أي إصابات بشرية، واقتصر على بعض الأضرار المادية المحدودة، فيما تستمر فرقها المختصة في متابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.

وتطمئن الوزارة المواطنين والمقيمين بأن منظومتي الكهرباء والماء في البلاد تعملان بشكل طبيعي، مع استمرار الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ، وتهيب بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.