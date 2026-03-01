“هيئة الإعاقة” تعطل الدراسة بمراكزها حتى إشعار آخر

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية

قال نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالتكليف الدكتور خليفة الهيلع إن الهيئة قررت تعطيل الدراسة حتى إشعار آخر في مراكز التأهيل المهني والرعاية النهارية وإيقاف استقبال الحالات في مراكز التدخل المبكر.

وأكد الهيلع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن هذا القرار يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للهيئة وحرصها على سلامة الطلبة والمنتسبين والعاملين في تلك المراكز وضمان توفير بيئة آمنة للجميع.

وأضاف أن الهيئة تتابع المستجدات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ سلامة أبنائها من الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية وفق أعلى معايير الرعاية.