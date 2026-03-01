وزير التجارة يصدر قرارا بتثبيت أسعار السلع الغذائية

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الأحد قرارا بتثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية حرصا على حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2026 يوضح أن أسعار بيع السلع الغذائية السائدة قبل تاريخ 28 فبراير تعد هي الحد الأعلى للأسعار مشددة أنه يعاقب كل من يخالف أحكام القرار وفقا للعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.

وذكرت التجارة أنه يسري العمل بالقرار لمدة شهر من تاريخ صدوره اليوم 1 مارس.

وأكدت استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.