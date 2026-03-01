سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس وزراء إثيوبيا أدان خلاله الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف أراضي دولة الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس وزراء جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد علي

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من سعادة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة أدان خلاله سعادته الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف أراضي دولة الكويت.

هذا وقد أعرب سعادته خلاله عن استنكار وإدانة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة الشديدين لهذا التعدي الأثم والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة وأمن دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا على رفض تلك الاعتداءات والتي طالت المنشآت المدنية في دولة الكويت.

كما أكد سعادته على الوقوف إلى جانب دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وتأييده لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها واستقرار أمنها.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس تايي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة وبالغ شكره وتقديره على الموقف الثابت ودعم دولة الكويت قيادة وشعبا لصون أمنها واستقرارها.

كما عبر سموه حفظه الله عن خالص شكره سعادة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة على هذه المبادرة متمنيا لمعاليه موفور الصحة وتمام العافية.