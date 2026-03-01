سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي اطمأن خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها بعد الهجوم الإيراني الآثم

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس المجلس الرئاسي الليبي في دولة ليبيا دولة الدكتور محمد يونس المنفي

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه دولة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في دولة ليبيا الشقيقة اطمأن فخامته خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي دولة الكويت.

وقد أعرب فخامته خلال الاتصال عن استنكار وإدانة دولة ليبيا الشقيقة الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد فخامته خلال الاتصال على الوقوف التام إلى جانب دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا والدعم الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله لفخامته خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبالغ شكره وتقديره على موقف دولة ليبيا الشقيقة ودعمها لدولة الكويت قيادة وشعبا.

كما عبر سمو ولي العهد حفظه الله عن خالص شكره لأخيه دولة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في دولة ليبيا الشقيقة على هذه المبادرة الأخوية الصادقة متمنيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.