سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الاتحاد السويسري أدان خلاله الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف أراضي دولة الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق أدان خلاله فخامته الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف أراضي دولة الكويت.

هذا وقد أعرب فخامته خلال الاتصال عن استنكار وإدانة الاتحاد السويسري الصديق الشديدين لهذا التعدي الأثم والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة وأمن دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا على رفضه تلك الاعتداءات والتي طالت المنشآت المدنية في دولة الكويت مقدرا خلال الاتصال عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين.

كما أكد فخامته على الوقوف التام إلى جانب دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا والدعم لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها واستقرار أمنها.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله لفخامته خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبالغ شكره وتقديره على موقف الاتحاد السويسري الصديق الثابت ودعمها دولة الكويت قيادة وشعبا لصون أمنها واستقرارها.

كما عبر سموه حفظه الله عن خالص شكره لفخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق على هذه البادرة متمنيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.