سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الموريتاني اطمأن خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها بعد الهجوم الإيراني الآثم

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة اطمأن فخامته خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي دولة الكويت.

وقد أعرب فخامته خلال الاتصال عن استنكار وإدانة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد فخامته على الوقوف التام إلى جانب دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا والدعم الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله لفخامته خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبالغ شكره وتقديره على موقف الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ودعمها دولة الكويت قيادة وشعبا.

كما عبر سمو ولي العهد حفظه الله عن خالص شكره لأخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة على هذه المبادرة الأخوية الصادقة متمنيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.