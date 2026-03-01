وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية منع نزول الحداقة وقوارب النزهة إلى البحر بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر وذلك كإجراء احترازي يأتي في إطار الحفاظ على الأرواح وتفادي أي مخاطر محتملة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة وحرصا على سلامة الجميع.

وناشدت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأحد رواد المخيمات البرية إلى تأجيل تواجدهم خلال هذه الفترة إلى حين استقرار الأوضاع حرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

ودعت إلى تجنب إقامة أو تنظيم فعاليات خارج نطاق المنزل بما في ذلك فعاليات القرقيعان.

وأكدت (الداخلية) أن هذه الإجراءات احترازية ومؤقتة وأن الأجهزة المعنية تتابع المستجدات أولا بأول داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات ومتابعة الأخبار من المصادر الرسمية بالدولة.

حفظ الله الكويت وشعبها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.