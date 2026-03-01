الغذاء والتغذية: متابعة ميدانية لضمان سلامة الغذاء وانسيابية الإمدادات في الأسواق

فرق الطوارئ في حالة جاهزية تامة على مدار الساعة

أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف الدكتور سعود الجلال أن فرق الطوارئ في حالة جاهزية تامة مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لضمان سلامة الغذاء وانسيابية الإمدادات في الأسواق.

ونوه الجلال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد بالجولات التفتيشية والتفقدية التي نفذتها الفرق الرقابية على عدد من المصانع ومواقع الإنتاج ومخازن الأغذية.

وأكد سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق وسلامة الإجراءات المتبعة ومطابقة طرق التصنيع للاشتراطات الصحية المعتمدة.