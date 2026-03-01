سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التركية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة اطمأن خلاله فخامته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية.

معربا فخامته عن استنكار وإدانة الجمهورية التركية الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدا فخامته على وقوف الجمهورية التركية الصديقة إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستعدادها لتسخير كافة طاقاتها لدعم دولة الكويت.

هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة متمنيا لفخامته دوام الصحة والعافية.