اتحاد مصارف الكويت يؤكد استمرار خدمات القطاع المصرفي بكفاءة وجاهزية كاملة

اتحاد مصارف الكويت

أكد اتحاد مصارف الكويت اليوم الأحد حرص القطاع المصرفي على مواصلة تقديم خدماته بكفاءة عالية وجاهزية تامة في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.

وذكر (الاتحاد) في بيان صحفي أن البنوك المحلية ملتزمة بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والاستمرارية في أداء أعمالها وتقديم جميع الخدمات المصرفية للعملاء على النحو المعتاد ودون أي تأثر بالظروف القائمة.

وأشار إلى توافر السيولة النقدية بصورة مستمرة في أجهزة السحب الآلي إذ تعمل البنوك على تغذيتها بشكل دوري ومنتظم بما يضمن جاهزيتها الدائمة لتلبية احتياجات العملاء من دون انقطاع.

وشدد على أن البنوك تواصل تقديم خدماتها من خلال فروعها المختلفة بصورة طبيعية ومنتظمة إلى جانب استمرار عمل جميع القنوات المصرفية الرقمية بما في ذلك التطبيقات البنكية والخدمات الإلكترونية على مدار الساعة بما يتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان.