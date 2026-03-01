الدفاع: رصد 97 صاروخا باليستيا إيرانيا أطلق تجاه الكويت و283 طائرة مسيرة وتعاملنا معها وفق قواعد الاشتباك

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان

أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن سلاح الدفاع الجوي رصد 97 صاروخا باليستيا إيرانيا تم إطلاقه تجاه دولة الكويت و283 طائرة مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني مشيرا إلى أنه تم التعامل معها وفق قواعد الإشتباك وتدمير عدد منها.

وأوضح العقيد الركن العطوان في بيان صحفي صادر من مديرية التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي اليوم الأحد أن عمليات التصدي الفعال للصواريخ والمسيرات أسفرت عن سقوط بعض الشظايا على عدد من المنشآت في مناطق متفرقة من البلاد ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة.

وأهاب البيان بالمواطنين والمقيمين لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.