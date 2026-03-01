نائب رئيس الحرس الوطني: رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لحفظ أمن الوطن

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح أهمية مواصلة رفع درجة الجاهزية وتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بما يسهم في حماية الجبهة الداخلية وصون أمن الوطن واستقراره.

جاء ذلك وفق بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الأحد خلال زيارة الشيخ فيصل النواف لمركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات في الرئاسة العامة للحرس الوطني حيث كان في استقباله وكيل الحرس الفريق الركن حمد البرجس وكبار القادة.

وذكر البيان أن الشيخ فيصل النواف نقل للقادة تحيات رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح وتقديره لجهودهم واستمع إلى إيجازٍ حول جاهزية الحرس الوطني واستعداد منتسبيه لتأدية دورهم في حفظ أمن وأمان البلاد بكفاءة واقتدار في ظل القيادة الحكيمة ممثلة في سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.