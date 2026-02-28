الدفاع: سلاح الدفاع الجوي تمكن من التصدي لاستهداف من قبل مسيرة على قاعدة “محمد الأحمد” البحرية

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن قاعدة (محمد الأحمد) البحرية تعرضت لإستهداف من قبل طائرة مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن سلاح الدفاع الجوي الكويتي تمكن من التصدي والتعامل مع التهديد بنجاح وذلك ضمن منظومة الدفاع الجوي المتكاملة لحماية أجواء دولة الكويت وصون سيادتها.

وأضاف البيان أن عملية التعامل نفذت وفق الخطط والإجراءات العملياتية المعتمدة وبكفاءة عالية تعكس مستوى الجاهزية والقدرات التي تتمتع بها وحدات الدفاع الجوي والتكامل القائم بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة.