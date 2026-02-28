الموانئ الكويتية: إيقاف العمليات في ميناء الشعيبة احترازيا مؤسسة الموانئ الكويتية الكويت نُشر : السبت 28-2-2026مالسبت 28-2-2026م س س أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف العمليات في ميناء الشعيبة “احترازيا” بعد سقوط شظايا في المناطق القريبة من الميناء. وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت إنه سيتم استئناف العمليات فور الانتهاء من تقييم الوضع. اقرأ ايضا الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية