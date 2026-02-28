مؤسسة الموانئ الكويتية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف العمليات في ميناء الشعيبة “احترازيا” بعد سقوط شظايا في المناطق القريبة من الميناء.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت إنه سيتم استئناف العمليات فور الانتهاء من تقييم الوضع.