“الإطفاء” ترفع الجاهزية لحماية الأرواح والممتلكات في ضوء تطورات المنطقة

قوة الإطفاء العام

أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم السبت رفعها الجاهزية ومواصلة العمل لحماية الأرواح والممتلكات في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن رفع جاهزية قطاعاتها تم بحسب الخطط المعمول بها في هذه الحالات بالتنسيق والتعاون مع الجهات العسكرية والجهات المدنية ذات الصلة لتقديم أفضل حماية للأرواح والممتلكات.

وأوضحت أن هذه الاستعدادات تأتي لطمأنة المواطنين والمقيمين تزامنا مع تطورات المنطقة مؤكدة أن “جميع منتسبي القوة يعملون في يقظة تامة للسير على الخطط المتبعة لضمان سلامة كل من يعيش على أرض الوطن سائلين الله العلي القدير أن يحفظ وطننا من كل مكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان”.

كما أكدت ضرورة عدم تداول أي رسائل غير صادرة من المواقع الرسمية تجنبا لإثارة الخوف والهلع في صفوف المواطنين والمقيمين.