سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الفرنسية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة اطمأن خلاله فخامته على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية.

معربا فخامته عن استنكار وإدانة الجمهورية الفرنسية الشديدين لهذا التعدي الآثم والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدا فخامته على وقوف الجمهورية الفرنسية الصديقة إلى جانب دولة الكويت وشعبها الصديق ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها واستعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة الكويت.

هذا وقد عبر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.