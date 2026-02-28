سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اطمأن خلاله سموه على دولة الكويت وقيادتها وشعبها الكريم كما اطمأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على دولة قطر وشعبها الشقيق وذلك بعد الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الأراضي الكويتية والقطرية.

وقد أعرب الجانبين عن استنكارها وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مؤكدين سموهما أن هذا الاعتداء الصارخ على البلدين وعدد من الدول الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها مؤكدين سموهما في الوقت ذاته على تسخير كافة إمكانياتهما لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.