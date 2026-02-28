×
وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظيره البحريني يدين فيه العدوان الإيراني الذي استهدف دول المنطقة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة عبداللطيف الزياني
أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة عبداللطيف الزياني حيث تم التأكيد على إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.

