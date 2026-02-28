وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإماراتي يدين فيه العدوان الإيراني على دولة الكويت والمنطقة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد

تلقي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم السبت اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد حيث تم التأكيد على إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.