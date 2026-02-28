×
×

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره السعودي يدين فيه العدوان الإيراني على دولة الكويت

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان
الكويت مميز
نُشر :
س
س

تلقي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم السبت اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان حيث تم التأكيد على إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية