وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره السعودي يدين فيه العدوان الإيراني على دولة الكويت

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان

تلقي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم السبت اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان حيث تم التأكيد على إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.