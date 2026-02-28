الكهرباء والماء: تفعيل خطة الطوارئ الشاملة استجابة للتطورات الإقليمية

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم السبت تفعيل الوزارة خطة الطوارئ الشاملة استجابة للتطورات الإقليمية وقالت المتحدث باسم الوزارة المهندسة فاطمة حياة في بيان صحفي إن الوزارة وبناء على التوجيهات العليا شرعت فورا في تطبيق إجراءات خطة الطوارئ وتم الإيعاز لجميع الفرق بالانتشار والتواجد في مواقعهم المحددة ضمن الخطة لضمان التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأوضحت حياة أن الأوضاع التشغيلية لمنظومتي الكهرباء والماء طبيعية ومستقرة وأن معدلات إنتاج الكهرباء والماء تسير ضمن مستوياتها المعتادة دون أي تأثير يذكر مؤكدة استمرار تقديم الخدمة بكفاءة واعتمادية عالية.

واشارت إلى أنه تم إيقاف أعمال الصيانة الدورية غير الطارئة مؤقتا بغية تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع مستوى الاستعداد تحسبا لأي مستجدات وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.