دولة الكويت تدين الهجوم الإيراني الذي استهدف الأراضي الكويتية صباح اليوم

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت الشديدة للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف صباح اليوم السبت الأراضي الكويتية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ردا على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الاعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.

ونوهت الوزارة بأن دفاعات دولة الكويت قامت بالتصدي بنجاح لهذا العدوان وفق الاجراءات العملياتية المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الإشتباك المعمول بها مضيفة بأن استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية التي تشهدها المنطقة من شأنها أن يقوض الأمن والإستقرار الإقليمي.