التجارة: المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الأساسية في وضع طبيعي

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت إن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الأساسية في وضع طبيعي ومطمئن وكاف مع توافر كميات إضافية تغطي فترات جيدة للمواد الأساسية مؤكدة أن جميع السلع متوفرة في الأسواق المحلية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين دون أي نقص.

وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن سلاسل الإمداد تعمل بصورة طبيعية ومن دون أي انقطاع في عمليات التوريد أو التوزيع مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة لضمان استدامة الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز المخزون بالتنسيق مع شركات المطاحن والقطاع الخاص تحوطا لأي مستجدات إقليمية أو عالمية.

وأضافت الوزارة أن فرق الطوارئ تنفذ بشكل دوري جولات ميدانية على عدد من مخازن شركات القطاع الخاص للاطلاع على مستويات المخزون والتأكد من انسيابية عمليات التوريد وذلك في إطار خطة الأمن الغذائي الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء والتي تتولى الوزارة تنفيذها ومتابعتها بشكل مستمر.

وأكدت أن قدرة الإنتاج الكلي المحلي للمخابز تفوق الطلب الإجمالي لجميع قاطني البلاد وأن المخابز مجهزة بمولدات كهربائية وصوامع تخزين تتيح لها مواصلة العمل لفترة زمنية مطمئنة دون الحاجة إلى إمدادات خارجية مجددة.

وشددت على جاهزية الجهات المعنية واستمرار متابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للحفاظ على سلامة المخزون الاستراتيجي وتعزيز استقراره