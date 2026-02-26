عراقجي: جولة مقبلة من المباحثات مع واشنطن ستعقد في غضون “أقل من أسبوع”

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجولة المقبلة من المباحثات مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية، ستعقد في غضون “أقل من أسبوع”، وذلك عقب انتهاء الجولة الثالثة التي عقدت في جنيف الخميس.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي “في ما يتعلّق باجتماعنا المقبل، الجولة الرابعة، تم الاتفاق على عقدها قريبا… ربما في غضون أقل من أسبوع من الآن”.

وتحدث عراقجي عن تحقيق “تقدم جيد” في الجولة الثالثة من المباحثات مع الولايات المتحدة التي عُقدت الخميس في جنيف، مشيرا الى أنها ركزت على ملف طهران النووي ورفع العقوبات.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي “حققنا تقدما جيدا وتطرقنا بجدية بالغة الى عناصر الاتفاق، وذلك في المجال النووي وفي مجال العقوبات” المفروضة على الجمهورية الإسلامية.