رئيس “الجمارك” يتفقد منفذ النويصيب خلال فترة الأعياد الوطنية

رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف يتفقد مركز النويصيب الحدودي

قام رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف بجولة تفقدية إلى مركز النويصيب الحدودي وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة حركة دخول وخروج المسافرين والمركبات خلال فترة الأعياد الوطنية.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن رئيس الإدارة اطلع برفقة نائب رئيس الإدارة لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر على آلية العمل الميداني وخطط تعزيز الجاهزية التي تم تفعيلها لمواكبة الكثافة المتوقعة في الحركة.

ونقل البيان عن رئيس (الجمارك) قوله خلال الزيارة إن المؤسسة تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة في المواسم التي تشهد زيادة في أعداد المسافرين مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات الجمركية وتشديد الرقابة لحماية أمن الوطن ومكتسباته.

وأوضحت (الجمارك) أن النويف والعمر استمعا إلى شرح من القيادات الميدانية حول توزيع آلية العمل وتنظيم مسارات المركبات وتسريع إجراءات التخليص بما يضمن انسيابية الحركة دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية والأمنية.