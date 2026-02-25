الداخلية: تهيئة الأجواء الأمنية والمرورية لمناسبة القرقيعان في إطار من النظام والسلامة

صورة أرشيفية

أكدت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء جاهزيتها التامة لضمان انسيابية حركة المرور وتعزيز مستوى الأمن والسلامة في مختلف المناطق السكنية في إطار الاستعدادات التنظيمية لشهر رمضان المبارك وقرب مناسبة القرقيعان بما يكفل للجميع الاحتفال بها في أجواء آمنة ومنظمة.

ودعت (الداخلية) في بيان صحفي الراغبين في إقامة أي فعاليات مصاحبة للاحتفال كإدخال عربات ترفيهية أو عربات طعام متنقلة أو دراجات وعروض “خارج نطاق المنزل” إلى مراجعة مخفر المنطقة مسبقا للتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة المشاركين وضمان تنظيم المناسبة في أجواء آمنة ومنظمة.

وشددت على المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية والأمنية والتعليمات التنظيمية وذلك في إطار الحرص على تنظيم الفعاليات المصاحبة للمناسبات بما يضمن عدم إدخال أو استخدام أي وسائل أو تجهيزات قد تؤثر على انسيابية الحركة أو تعوق استخدام الطرق الداخلية بصورة طبيعية حفاظا على السلامة العامة ومنعا لحدوث ازدحامات أو مخاطر غير مقصودة.

وحثت الوزارة أولياء الأمور على متابعة أبنائهم ومرافقتهم أثناء التنقل بين المنازل وضرورة توعيتهم بإرشادات السلامة كما دعت قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المقررة وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر خصوصا في الطرق الداخلية التي تشهد كثافة في حركة الأطفال خلال هذه المناسبة.

وذكرت أنها أعدت خطة أمنية ومرورية متكاملة لشهر رمضان المبارك تتضمن انتشارا مدروسا للدوريات الأمنية والمرورية في مختلف المحافظات بما يعزز منظومة الأمن الوقائي ويدعم السلامة العامة.

وأشارت إلى أن الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الأمن يسهمان في إنجاح الاحتفالات ويعكسان الصورة الحضارية للمجتمع في إحياء مناسباته الوطنية والدينية في أجواء يسودها الفرح والاطمئنان.