السفير القطري يهنئ الكويت قيادة وحكومة وشعبا بذكرى العيد الوطني ويوم التحرير

سفير دولة قطر لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود

تقدم سفير دولة قطر لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وحكومة وشعب الكويت بأسمى آيات التهاني والتبريكات بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير متمنيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

وقال السفير علي آل محمود في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن “دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا تشارك دولة الكويت الفرحة بهاتين المناسبتين السعيدتين ونفخر بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستند إلى أواصر الأخوة والمصير المشترك”.

وأضاف أن العيد الوطني لدولة الكويت مناسبة عزيزة تذكر الأجيال المتعاقبة بالجهود الكبيرة التي بذلها أجدادهم من أجل تقدم وازدهار بلادهم التي أصبحت اليوم محل تقدير واحترام المجتمع الدولي وبمناسبة يوم التحرير نستذكر التضحيات التي قدمها الكويتيون في سبيل تحرير وطنهم والتي جسدت صدق الانتماء والولاء للوطن.

وتابع: كما نستحضر أيضا بكل فخر واعتزاز الدور المشرف للقوات القطرية في معركة تحرير الكويت حيث جسدت هذه المشاركة أسمى معاني الأخوة الخليجية والوقوف إلى جانب الحق والشرعية والتأكيد على أن المصير الخليجي واحد وأن الدفاع عن الكويت كان دفاعا عن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأشاد السفير علي آل محمود بالعلاقات النموذجية والروابط الأخوية العميقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق المشترك في القضايا والإقليمية والدولية.

وأكد الحرص المشترك على تقوية وتعزيز هذه العلاقات الوطيدة والمتميزة في كل المجالات في ظل القيادتين السياسيتين في الكويت وقطر لما فيه خير وتقدم ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين.