سفير البحرين لدى البلاد يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية

سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي

هنأ سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير.

وقال السفير المالكي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هاتين المناسبتين الوطنيتين لا تعبران عن فرحة وطن فحسب بل تجسدان أيضا مسيرة دولة الكويت التي استطاعت على مدى العقود أن تثبت مكانتها الراسخة إقليميا ودوليا.

وأشاد بإسهامات الكويت المقدرة في العمل الإنساني والإغاثي ونهجها الدبلوماسي القائم على الحكمة والتوازن وما تمثله من ركيزة مهمة في دعم القضايا العربية العادلة وتعزيز السلم والأمن الدوليين وترسيخ قيم التعاون والتضامن بين الشعوب.

وأكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية والروابط الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت “وهي علاقات تتجاوز الأطر الرسمية لتستند إلى وشائج قربى ومحبة وتواصل اجتماعي وثقافي متجذر وتقوم على إرث من المواقف المشتركة والتضامن المتبادل”.

وأعرب عن اعتزازه بما وصلت إليه مسيرة التعاون الثنائي من نمو متواصل وتنسيق وثيق في شتى المجالات وما تتميز به العلاقات الثنائية القائمة على الشراكة الاستراتيجية والاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير.

وأشاد السفير المالكي بالنتائج المثمرة للزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الكويت مطلع شهر فبراير الجاري.

وذكر أن الزيارة تؤكد أن العلاقات البحرينية – الكويتية ذات طابع استراتيجي ثابت وتواصل تقدمها بفضل ما تحظى به من رعاية كريمة وحرص صادق من قيادتي البلدين بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وثمن عاليا ما تحقق لدولة الكويت من مكتسبات تنموية ومنجزات وطنية في مختلف القطاعات مستذكرا تضحيات أبنائها وإرادتهم الصلبة في حماية الوطن وصون سيادته.

وجدد التأكيد على وقوف بلاده التام مع دولة الكويت في كل ما يمس أمنها وسلامة حدودها وسيادتها الإقليمية سائلا المولى عز وجل أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يبارك في مسيرتها التنموية.