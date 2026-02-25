الولايات المتحدة تهنئ دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بالاعياد الوطنية

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

هنأت الولايات المتحدة اليوم الاربعاء دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني ال65 والذكرى ال35 ليوم التحرير.

وقال وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو في بيان بهذه المناسبة “باسم الولايات المتحدة الأمريكية أتقدم بأحر التهاني إلى حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشعب الكويتي بمناسبة احتفالهم بالعيد الوطني ويوم التحرير”.

واضاف روبيو “لطالما كانت الكويت على مدى عقود شريكا لا غنى عنه في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط”.

وثمن التزام دولة الكويت المستمر بالاستقرار الإقليمي وتقديمها للمساعدات الإنسانية للمتضررين من ضحايا الأزمات بما في ذلك “القرار التاريخي” لسمو امير البلاد بالانضمام إلى مجلس السلام وتعهده السخي بدعم إعادة إعمار غزة.

واعرب وزير الخارجية الامريكي عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الأمريكية الكويتية في جميع المجالات وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

وقال “بينما تحتفل الكويت بهذا الإنجاز الهام تؤكد الولايات المتحدة مجددا التزامها بصداقتنا الراسخة وشراكتنا الاستراتيجية”.