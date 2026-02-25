تركيا: تحطم مقاتلة من طراز إف-16 ومقتل قائدها

تحطم مقاتلة من طراز "إف 16"

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء تحطم مقاتلة حربية من طراز (إف 16) أثناء قيامها بمهمة في ولاية (باليكسير) شمالي غربي البلاد ومقتل قائدها.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أنه فقد الاتصال اللاسلكي ومعلومات التتبع مع إحدى طائراتها من طراز (إف-16) التي أقلعت من قاعدة (باليكسير الجوية التاسعة). وأضاف البيان أنه نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ التي بدأت على الفور تبين أن الطائرة سقطت وتم الوصول إلى حطامها. وأشار البيان إلى أنه سيتم تحديد سبب الحادث من خلال التحقيقات التي سيجريها فريق البحث في الحادث.

ومن جانبه قال والي (باليكسير) إسماعيل أوستا أوغلو على منصة (إكس) إن طائرة من طراز (إف-16) تابعة لقيادة قاعدة (باليكسير الجوية التاسعة) تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأضاف ” قتل أحد طيارينا.. أتقدم مرة أخرى بخالص التعازي إلى شعبنا”.