فريق “زين الشهور” التطوعي يواصل حضوره الميداني في “المباركية”

مسؤولو زين وفريقها التطوعي مع مسؤولي بنك الطعام في المباركية

نظّمت زين الكويت زيارة إلى سوق المباركية التراثي في قلب مدينة الكويت لتقديم وجبات إفطار الصائم على العاملين في السوق بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، وذلك استمراراً في مبادراتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك تحت مظلّة حملتها السنوية “زين الشهور”.

وجاءت هذه الزيارة بقيادة فريق “زين الشهور” التطوعي من موظفي زين، الذين شاركوا بشكلٍ مُباشر في تنظيم المبادرة وتوزيع الوجبات، في مشهد عكس روح العطاء والتكافل التي تحرص زين على تجسيدها خلال الشهر الفضيل، ويؤكّد التزام عائلة زين بالمشاركة المجتمعية الفاعلة والعمل التطوعي الميداني.

كما شارك متطوعو زين من ذوي الإعاقة في تنظيم المبادرة بشكلٍ فعّال، وهو ما أكّد رؤية زين أن الاشتمال ليس شعاراً يُرفع، بل هو نهج راسخ في ثقافة العمل والممارسة اليومية لديها.

وأتت هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية زين 4WARD” – التقدّم بغاية”، ورؤية WE ABLE 2030 لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس إيمان الشركة بأن سهولة الوصول والاستقلالية الجسدية حقّان أساسيان للجميع، وأن القيمة الحقيقية للأفراد تُقاس بما يقدّمونه من أثر وإسهام، لا بالأدوات التي يستخدمونها.

وتنفّذ زين هذه المبادرة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الكويتي للطعام والإغاثة، ضمن برنامج متكامل لتوزيع وجبات الإفطار في عدد من المناطق الحيوية والمكتظة بالسكان في مختلف أنحاء الكويت، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وتقديم الدعم في الوقت والمكان المناسبين.

وتُقدّم زين هذا العام قرابة 30 ألف وجبة إفطار على مدار الشهر الكريم، عبر موائد الإفطار في صالة جليب الشيوخ، إلى جانب توزيع الوجبات في مختلف مناطق الكويت بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، من خلال الشاحنات التي تنطلق يومياً لتغطية العديد من المواقع في أنحاء البلاد.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لغاية زين “اتصال دائم.. حياة أجمل”، إذ تواصل الشركة ترجمة حضورها في المجتمع إلى أثرٍ ملموس يُلامس احتياجات الناس ويُعزّز قيم التضامن خلال الشهر الفضيل.