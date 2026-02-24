زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى للسيطرة على أوكرانيا عندما شن غزوه قبل أربع سنوات لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف وأهداف أخرى في الحرب.

وفي خطاب بالفيديو في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي، صرح زيلينسكي “بوتين لم يحقق أهدافه. لم يكسر إرادة الأوكرانيين. لم ينتصر في هذه الحرب. لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام وضمان العدالة”. وأضاف “نريد سلاما قويا وكريما ودائما”.

وتحيي أوكرانيا الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي وسط تضامن من أقوى حلفائها، في وقت لا تلوح في الأفق نهاية لأكثر النزاعات فتكا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى كييف للمشاركة في إحياء المناسبة، ونشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تزور البلاد للمرة العاشرة منذ بدء الحرب لتؤكد مجددا أن أوروبا تقف “بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا وخلال هذا الشتاء القاسي”.

وأضافت “ولإيصال رسالة واضحة إلى الشعب الأوكراني وإلى المعتدي على حد سواء: لن نتراجع حتى إرساء السلام. سلام بشروط أوكرانيا”.