زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب قبالة سواحل ولاية صباح الماليزية

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 1ر7 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين قبالة السواحل الشرقية لولاية (صباح) الماليزية الواقعة في جزيرة (بورنيو) فيما لم يصدر أي تحذير من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

وذكرت (إدارة الأرصاد الجوية الماليزية) في بيان إنها ستواصل “مراقبة الوضع عن كثب” مؤكدة أن الهزات الأرضية شعر بها سكان الساحل الغربي لولاية (صباح) وفي عدة مناطق من ولاية (ساراواك) المجاورة.

من جهته أشار (مركز عمليات إدارة الإطفاء والإنقاذ) في ولاية (صباح) الى انه لم تسجل أي حوادث أو أضرار عقب الزلزال مضيفا أن جميع المحطات التابعة للادارة تقوم بدوريات ومراقبة مناطقها لضمان السلامة والسيطرة على الوضع.

وذكرت (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية) أن مركز الزلزال وقع على بعد أقل من 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة الساحلية للولاية (كوتا كينابالو) وعلى عمق 8ر619 كيلومترا تحت سطح الأرض مشيرة إلى أن هذا العمق يقلل من احتمالية وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة وأن طبيعة وعمق الزلزال لا يتوقع معها حدوث أمواج (تسونامي).