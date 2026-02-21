×
سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين وولي العهد السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
الكويت
نُشر :
س
س

بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ببرقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنهما سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

