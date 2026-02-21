سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين وولي العهد السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ببرقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنهما سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة.