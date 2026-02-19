العدل: قبول 28 أمين سر جلسة للمحاكم إناث للمرة الأولى بعد إتاحة شغل الوظيفة للعنصر النسائي

وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس قبول 28 أمين سر جلسة للمحاكم (إناث) وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتدقيق وفقا للضوابط المعتمدة حيث يتم للمرة الأولى إتاحة شغل هذه الوظيفة للعنصر النسائي.

وأوضحت (العدل) في بيان صحفي أنه سيتم عقد دورة تدريبية لهن بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية من 9 إلى 11 مارس المقبل بمقر المعهد وسيتم إخطارهن بكافة التفاصيل والإجراءات عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) داعية إلى متابعة الإشعارات والالتزام بالمواعيد المحددة.

وكان وزير العدل المستشار ناصر السميط أعلن في 28 ديسمبر الماضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فتح باب التقديم لدورة أمين سر (إناث) وذلك ضمن جهود الوزارة في تطوير الموارد البشرية.

وأضاف المستشار السميط أن فتح باب التقديم يأتي في إطار دعم العمل القضائي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ويهدف إلى توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية والاستفادة من القدرات النسائية المؤهلة بما يدعم سير الجلسات ويرفع كفاءة الأداء داخل المحاكم وفق الضوابط المعتمدة.