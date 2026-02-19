روسيا: انضمام دول مجاورة إلى الـ”ناتو” سيبقي خطر الحرب قائما

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف

أكدت روسيا اليوم الخميس أن انضمام أي دول مجاورة لها إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيبقي خطر اندلاع حرب قائما.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية إن بلاده “لا يمكنها قبول وجود دولة غير صديقة وعضو في حلف الأطلسي على مقربة من حدودها”.

وأوضح “أن انضمام دول مجاورة إلى الحلف خصوصا في ظل وجود نزاعات إقليمية من شأنه أن يبقي خطر الحرب قائما”.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني في أوكرانيا أكد مدفيديف استمرار ما تصفه بلاده ب”العملية العسكرية الخاصة” مشددا على أنها “ستحقق أهدافها المتمثلة في ضمان سلام مستدام وأمن روسيا لعقود مقبلة”.

وقال إن “هدف العملية يتمثل في القضاء نهائيا على احتمالية التهديد بالحرب ونزع سلاح النظام الذي خلق مثل هذه الظروف” معتبرا أن ذلك يشكل ضمانة أساسية لأمن روسيا القومي.

وأضاف أن المفاوضات “أمر جيد دائما” إلا أنه أكد في الوقت ذاته “أن أهداف العملية العسكرية سوف تتحقق”.

وفيما يتعلق بإمكانية عودة الشركات الأجنبية إلى روسيا أوضح أن بلاده ستسمح فقط بعودة الشركات التي لا تتدخل في شؤونها الداخلية.