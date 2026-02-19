×
لجنة تحقيق أممية تندد بأعمال “إبادة جماعية” في الفاشر بالسودان

قوات الدعم السريع في الفاشر
نددت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان الخميس بوقوع “أعمال إبادة جماعية” في مدينة الفاشر السودانية التي شهدت فظائع كثيرة منذ سقوطها في أيدي قوات الدعم السريع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وخلصت البعثة التابعة للأمم المتحدة في تقرير بعنوان “خصائص الإبادة الجماعية في الفاشر”، إلى أن “نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الأعمال الممنهجة لقوات الدعم السريع” في هذه المدينة الواقعة في دارفور، وهي منطقة في غرب السودان عانت من ويلات العنف في العقد الأول من القرن الحالي.

