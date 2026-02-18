وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار يهنئ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق

تقدم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا الوزير المرزوق في بيان صحفي اليوم الأربعاء المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.