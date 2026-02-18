وزير التجارة والصناعة يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك

وزير التجارة والصناعة أسامة بودي

تقدم وزير التجارة والصناعة أسامة بودي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الوزير بودي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن شهر رمضان المبارك مناسبة لتعزيز التراحم والتكاتف والعمل بروح المسؤولية لدعم مسيرة التنمية وخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وأكد أن الشهر الكريم فرصة لتجديد قيم العطاء والتسامح متمنيا أن يعيده الله تعالى على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.