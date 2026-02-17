وزير الكهرباء يهنئ القيادة السياسية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور صبيح المخيزيم

تقدم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الوزير المخيزيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب الكويتي الكريم وإلى جميع العاملين في الوزارة بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد استمرار الوزارة في أداء رسالتها الوطنية بكل إخلاص ومسؤولية ومواصلة العمل على تطوير منظومة الكهرباء والماء بما يحقق المصلحة العامة ويعزز مسيرة التنمية في دولة الكويت.