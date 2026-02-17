محافظ الفروانية يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك

محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح

رفع محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله وإلى الشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وابتهل الشيخ عذبي الناصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سمو الأمير وهو بثوب الصحة والعافية وعلى دولة الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال إن شهر رمضان المبارك يشكل فرصة لتعزيز التكاتف المجتمعي وترسيخ قيم التعاون والتراحم بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه مشيرا إلى أن محافظة الفروانية بما تضم من كثافة سكانية وتنوع مجتمعي تمثل نموذجا حيا للتعايش والعمل المشترك.

وأضاف الشيخ عذبي الناصر أن محافظة الفروانية ستكثف خلال الشهر الفضيل جهودها التنسيقية مع الجهات المعنية لمتابعة الجوانب الخدمية والتنظيمية وتسهيل الإجراءات بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين.

وأكد حرصه على دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية بما يعكس روح المسؤولية المجتمعية ويعزز من التكافل بين أفراد المجتمع داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.