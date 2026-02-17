وزير العدل يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك

وزير العدل ناصر السميط

تقدم وزير العدل المستشار ناصر السميط بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب الكويتي والمقيمين على أرضها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب المستشار السميط في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عن صادق الدعوات بأن يعيد المولى عز وجل شهر رمضان المبارك على الوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والاستقرار.