النائب العام: إعادة تشكيل المناصب القيادية بما يجسد الرؤية القائمة على اختيار الكفاءات القانونية

النائب العام المستشار سعد الصفران
الكويت
نُشر :
س
س

أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قرارات بإعادة تشكيل المناصب القيادية بما يجسد رؤية استراتيجية تقوم على اختيار الكفاءات القانونية المؤهلة وتوظيف الخبرات المتراكمة في المواقع القيادية.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم الاثنين أن القرارات شملت تعيين المحامي العام الأول سلطان بوجروه رئيسا للتفتيش القضائي وتعيين المحامي العام الأول بدر المسعد رئيسا للمكتب الفني.

وأضافت أن القرارات تضمنت أيضا تعيين المحامي العام عبدالعزيز الغيث رئيسا لنيابة الطعون الجزائية وتعيين المحامي العام فهد العتيقي رئيسا للنيابة الكلية.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تعكس الحرص المستمر على تطوير منظومة العمل بالنيابة العامة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

