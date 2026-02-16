وزير النفط يفتتح مركز مراقبة أداء أسطول شركة ناقلات النفط الكويتية

وزير النفط طارق الرومي

افتتح وزير النفط طارق الرومي اليوم الاثنين مركز مراقبة أداء الأسطول التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وعددمن قياديي القطاع النفطي.

وقال الوزير الرومي في تصريح للصحفيين على هامش حفل الافتتاح إن المركز يعتبر خطوة مهمة تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وسعيا لتسهيل العمليات البحرية.

وأضاف أن المركز يتيح نقل المعلومات التشغيلية بشكل فوري ولحظي من سفن الأسطول ويوفر رؤية شاملة لمتابعة الأداء ودعم اتخاذ القرار وفق أفضل المعايير العالمية في قطاع النقل البحري.

من جانبه أكد الشيخ نواف الصباح في تصريح مماثل أن استراتيجية المؤسسة في مجال الرقمنة تعتبر ركيزة أساسية لرفع كفاءة القطاع النفطي وتعزيز تنافسيته عبر أتمتة الإجراءات وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الصناعة النفطية بدءا من الإنتاج وصولا إلى التكرير والتصدير.

وقال الشيخ نواف الصباح إن متابعة أسطول الناقلات من خلال المركز يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الربحية فضلا عن تعزيز مستويات السلامة للأسطول والعاملين.

وأفاد بأن استراتيجية الرقمنة لدى المؤسسة تنطلق من تطوير عمليات إنتاج النفط الخام لافتا في هذا الصدد إلى افتتاح مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي أسهمت في تحسين جدولة أبراج الحفر ورفع كفاءة الإنتاج بنحو 16 في المئة إضافة إلى خفض أيام التعطل إلى ما يقارب نصف المعدلات السابقة.

وأوضح أن مبادرات التحول الرقمي امتدت إلى قطاع التكرير عبر مشاريع نفذتها كل من شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة البترول الكويتية العالمية سعت من خلالها إلى رفع كفاءة المصافي وتحسين الأداء التشغيلي باستخدام تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وشدد على أن هذه التقنيات تحقق مكاسب تشغيلية ومالية وتقنية متكاملة كما تعكس إيمان المؤسسة بتكامل العنصر البشري مع الأنظمة الآلية الحديثة لتحقيق أفضل النتائج.

وفيما يتعلق بسياسة المؤسسة الخارجية في التكرير أوضح الشيخ نواف الصباح أنها ترتكز على إيجاد أماكن آمنة لتصريف النفط الخام الكويتي لافتا في هذا السياق إلى أن “مصفاة ميلاتزو في إيطاليا يمكنها أخذ ما نسبته 100 في المئة من النفط الخام الكويتي متى ما استدعت الحاجة لتسويقه هناك”.

وبين أن مصفاة فيتنام تعمل حاليا بكفاءة تشغيلية تتجاوز نسبة 100 في المئة حيث وصلت إلى 125 في المئة من الطاقة المستهدفة لها قائلا “بدأنا نرى أرباحا تأتينا من مصفاة فيتنام”.

وقال إن مصفاة الدقم بسلطنة عمان تحقق بدورها كفاءة تشغيلية تفوق 100 في المئة مع تسجيل نتائج مالية إيجابية مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب العماني لتعزيز الأداء ورفع الكفاءة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ(ناقلات النفط) الشيخ خالد أحمد المالك الصباح في تصريح مماثل إن افتتاح المركز يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتحول الرقمي حيث يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأسطول بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات البحرية واستدامة منظومة نقل الطاقة لدولة الكويت.

وبين الشيخ خالد الصباح أن هذا المشروع يجسد ثمرة جهود الكوادر الوطنية العاملة في الشركة ويعكس التزامها بتطوير قدراتها المؤسسية ومواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي.