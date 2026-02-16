“الهيئة الخيرية” تشغل 25 مخبزا في غزة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم الأسر المتضررة والنازحة

أحد المخابز التي تعمل في قطاع غزة بالشراكة بين الهيئة الخيرية وبرنامج الأغذية العالمي

أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تنفيذ مشروع إغاثي لتشغيل ودعم 25 مخبزا في قطاع غزة بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في إطار جهود الهيئة لتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع منذ أكتوبر 2023 وما رافقها من تدهور في الأمن الغذائي نتيجة الحصار وتضرر البنية التحتية ونقص الوقود والمواد الأساسية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن المشروع يهدف إلى توفير الخبز مجانا كونه أحد أهم الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المتضررة والنازحة في ظل توقف عدد من المخابز ونقص الدقيق وارتفاع أسعاره بما يفوق قدرة السكان على توفيره ما جعل الحصول على الخبز تحديا يوميا يواجه آلاف الأسر.

وأضافت أن المشروع يتضمن توفير نحو 190 طنا من دقيق القمح والمواد الأساسية اللازمة للإنتاج وتشغيل المخابز لمدة شهر كامل بما يضمن توزيع الخبز يوميا وبانتظام على 19019 نازحا في مختلف مناطق القطاع.

وذكرت أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 184570 دينارا كويتيا (نحو 602 ألف دولار أمريكي) وأن 305 دنانير (990 دولارا) تكفي لتوفير الخبز لنحو 1000 شخص في مؤشر يعكس كفاءة المشروع في تحويل التبرعات إلى أثر إنساني مباشر.

وأوضحت أن إجمالي المستفيدين من المشروع يقدر بنحو 570570 شخصا مؤكدة أن المشروع لا يقتصر على توفير الغذاء بل يسهم في الحد من سوء التغذية وتخفيف الضغط على القطاع الصحي هناك وتوفير قدر من الاستقرار للأسر التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة.

وأكدت الهيئة أن دعم تشغيل المخابز في قطاع غزة يمثل استجابة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وصون الكرامة الإنسانية وتعزيز صمود الأسر المتضررة في ظل استمرار التحديات الإنسانية داعية المحسنين وأهل الخير إلى مواصلة دعم مشاريعها الإغاثية الموجهة إلى القطاع.

وأشارت إلى أنها تواصل منذ أكثر من أربعة عقود تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية في فلسطين انطلاقا من رسالتها في ترسيخ قيم التكافل الإنساني وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في مختلف الظروف.