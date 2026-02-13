سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم دولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور نواف سلام على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة ميونخ.

وجرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية الراسخة وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم محمد الخالد.