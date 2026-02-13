سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

التقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة ميونخ.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وتأكيدهما على متانة العلاقات التي تجمع دولة الكويت والجمهورية اليمنية وتمنياتهما لها ولشعبها الشقيق دوام الاستقرار والسلام.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم محمد الخالد.